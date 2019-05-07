Ветеран из Пензы попал в Книгу рекордов России

В Книгу рекордов России занесено имя ветерана Великой Отечественной войны из Пензы. Сергею Ивановичу Астафьеву в декабре 2019 года исполнится 102 года. Он стал рекордсменом как самый возрастной участник войны. Поздравить долгожителя с этим достижением в канун Дня Победы приехали представители движения «Хранители России» и регионального отделения «Опора России».

Пример для подражания и человек-легенда - так говорят о Сергее Астафьеве родные. Теперь его имя узнают и по всей стране. Сегодня он - самый возрастной участник Великой Отечественной войны. На фронт попал 24-летним юношей. Начинал рядовым пехотинцем. Практически в первом бою на Волховском фронте получил тяжелое ранение в живот, после которого провел долгие месяцы в госпитале.

«Осколок до сих пор там лежит. Друг попросил у двух лейтенантов плащ-накидку, из которых сделали носилки, чтобы донести меня до места, где возят раненых», - рассказал Сергей Астафьев.

Позже его признали негодным к военной службе. А после лечения в качестве плотника включили в строительную бригаду, которая участвовала в восстановлении после снятия блокады Ленинграда.

Представитель движения «Хранители России» Владимир Каширов отметил, что достойных людей необходимо чествовать. Пензенский ветеран стал третьим, чье имя внесли в Книгу рекордов страны.

«К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше. Мы стараемся не упускать момент, и как только поступает предложение о таких людях, сразу откликаемся, неважно, в какой части страны они живут, всегда готовы вылететь, выехать», - рассказал Владимир Каширов.

На груди ветерана - орден Великой Отечественной войны второй степени, медаль «За боевые заслуги» и несколько юбилейных. И все же главная награда для него - это большая семья.

«У него - три дочери. Старшая - Нина, я, средняя, - Татьяна, и младшая - Ольга, четверо внуков и пять правнуков. На день рождения, 9 Мая все собираемся, накрываем большой стол, в общем, дружно живем», - сказала дочь ветерана Великой Отечественной Войны Татьяна Астафьева.

В декабре Сергей Астафьев в кругу родных готовится отметить 102 день рождения. А представители движения «Хранители России» в ближайшее время отправятся в Севастополь - чтобы наградить еще одного долгожителя-фронтовика.