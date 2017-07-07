Пензенцы повторят путь паломников XVIII века

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07 июля 2017, 13:20Общество
Православные верующие собираются совершить 39-дневное шествие с Пензенской-Казанской иконой Божией Матери. Они пройдут тем же маршрутом, по которому 300 лет тому назад из Москвы на Пензенскую землю наши предки на руках принесли святыню.
По преданию, в 1717 году чудотворный образ защитил крепость Пензу от сожжения во время Большого Кубанского погрома. В юбилейный год избавления города от кочевников паломники из Пензы планируют преодолеть 900 километров. За 39 суток они пройдут через Владимир, Муром, Дивеево, Саранск. У стен строящегося Спасского кафедрального собора икону будут встречать 15 августа.
«Без физической подготовки и, прежде всего, внутреннего настроя пройти этот путь будет довольно сложно, потому что средняя дистанция, которую мы будем проходить в день, - от 27 до 34 километров. К тому же - погодные условия. Но мы готовы», - сказал житель города Пензы Владимир Орехов.
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