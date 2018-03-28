28 марта 2018, 17:39Образование

Вернувшиеся из Великобритании пензенские учителя поделятся опытом

Пензенские учителя иностранного языка, прошедшие стажировку в Великобритании, поделятся опытом с коллегами на педагогических мастерских.

Образовательные мероприятия откроются в Пензе и в Нижнеломовском районе 29 марта, в Кузнецке и Каменском районе - 30 марта.

Обучение организовано для того, чтобы познакомить учителей с современными технологиями проведения уроков иностранного языка и распространить в педагогическом сообществе региона опыт, полученный участниками стажировки в Великобритании, сообщает пресс-центр регионального правительства.

В 2017 году в Пензенской области, по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, стартовала программа повышения квалификации учителей иностранного языка, рассчитанная на четыре года. На первом этапе 60 педагогов прошли интенсивные курсы повышения квалификации, а 12 лучших - стажировку в Великобритании.

Возрастные ограничения - 0+.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Образование
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/obrazovanie/75181/

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