25 октября 2018, 17:39Криминал

Вениамина Бочкарева отпустили из-под домашнего ареста

Бывшему гендиректору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву изменили меру пресечения.

Срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева истек 22 октября. Было принято решение изменить меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает «Коммерсант».

Напомним, Вениамин Бочкарев подозревается в коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом он находился год. 21 сентября зампрокурора региона подписал постановление о возвращении дела в СУ СКР «в связи с неполнотой следствия и несоответствием выводов следователя фактическим обстоятельствам дела», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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