Вениамина Бочкарева отпустили из-под домашнего ареста

Срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева истек 22 октября. Было принято решение изменить меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает «Коммерсант».

Напомним, Вениамин Бочкарев подозревается в коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом он находился год. 21 сентября зампрокурора региона подписал постановление о возвращении дела в СУ СКР «в связи с неполнотой следствия и несоответствием выводов следователя фактическим обстоятельствам дела», пишет ИА «Пенза-Пресс».