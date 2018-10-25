Вениамина Бочкарева отпустили из-под домашнего ареста

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25 октября 2018, 17:39Криминал
Бывшему гендиректору ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» Вениамину Бочкареву изменили меру пресечения.
Срок домашнего ареста Вениамина Бочкарева истек 22 октября. Было принято решение изменить меру пресечения на подписку о невыезде, сообщает «Коммерсант».
Напомним, Вениамин Бочкарев подозревается в коммерческом подкупе, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, мошенничестве в особо крупном размере. Под домашним арестом он находился год. 21 сентября зампрокурора региона подписал постановление о возвращении дела в СУ СКР «в связи с неполнотой следствия и несоответствием выводов следователя фактическим обстоятельствам дела», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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