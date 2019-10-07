«Венеция». Пензенец рассказал о «реке» в Терновке

В Пензе на дороге по улице Ростовской после дождя образовались гигантские лужи. Об этом в Сети рассказал местный житель.

Мужчина пояснил в группе соцсети «ВКонтакте», что подтопление дороги и пешеходных зон происходит после каждого сильного дождя. Он опубликовал видеозапись с регистратора, на которой видно, как машины буквально плывут по проезжей части.

Пользователи в комментариях пошутили, что Терновка превратилась в «Венецию».

Подобная ситуация в Пензе происходит не в первый раз. Так, 5 октября «плавали» жители Арбеково, а летом пользователи публиковали фото затопленных дорог в разных частях города, пишет ИА «Пенза-Пресс».