«Венеция». Пензенец рассказал о «реке» в Терновке

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07 октября 2019, 15:06Общество
В Пензе на дороге по улице Ростовской после дождя образовались гигантские лужи. Об этом в Сети рассказал местный житель.
Мужчина пояснил в группе соцсети «ВКонтакте», что подтопление дороги и пешеходных зон происходит после каждого сильного дождя. Он опубликовал видеозапись с регистратора, на которой видно, как машины буквально плывут по проезжей части.
Пользователи в комментариях пошутили, что Терновка превратилась в «Венецию».
Подобная ситуация в Пензе происходит не в первый раз. Так, 5 октября «плавали» жители Арбеково, а летом пользователи публиковали фото затопленных дорог в разных частях города, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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