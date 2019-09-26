«Венеция». Пензенец рассказал о гигантской луже рядом с детской поликлиникой

Житель Пензы рассказал в Сети об огромной луже, которая образовалась на проспекте Победы.

Пользователь опубликовал видеозапись, на которой видно лужу, в группе соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что вода течет из-за прорыва.

«Детская поликлиника №3 тонет, а возле магазина – просто река», - добавил автор поста.

Судя по кадрам, местные жители положили возле входа в магазин, вокруг которого скопилась большая часть воды, деревянные ящики, чтобы не наступать ногами в воду. Пользователи в комментариях пошутили, что проспект Победы превратился в Венецию.

Информационное агентство направит официальный запрос в администрацию города, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, на сайте «Пенза-Пресс» есть раздел «Жалобная книга». Там жители области могут рассказывать о своих проблемах. Информагентство перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных вопросов, пишет ИА «Пенза-Пресс».