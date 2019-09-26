«Венеция». Пензенец рассказал о гигантской луже рядом с детской поликлиникой

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 сентября 2019, 17:39Общество
Житель Пензы рассказал в Сети об огромной луже, которая образовалась на проспекте Победы.
Пользователь опубликовал видеозапись, на которой видно лужу, в группе соцсети «ВКонтакте». Он предположил, что вода течет из-за прорыва.
«Детская поликлиника №3 тонет, а возле магазина – просто река», - добавил автор поста.
Судя по кадрам, местные жители положили возле входа в магазин, вокруг которого скопилась большая часть воды, деревянные ящики, чтобы не наступать ногами в воду. Пользователи в комментариях пошутили, что проспект Победы превратился в Венецию.
Информационное агентство направит официальный запрос в администрацию города, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, на сайте «Пенза-Пресс» есть раздел «Жалобная книга». Там жители области могут рассказывать о своих проблемах. Информагентство перенаправляет обращения в ведомства, в чьей компетенции находится решение обозначенных вопросов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
26 сентября 2019, 19:49Пензенская область - первая в ПФО по темпам ввода жилья
26 сентября 2019, 19:44Пензенцев приглашают на уникальную выставку «Война глазами поисковиков»
26 сентября 2019, 19:37В Никольском районе будут производить до 12 млн яиц индейки в год
26 сентября 2019, 19:29Дом в Нефтянике без ремонта может не пережить зиму
26 сентября 2019, 19:26В Пензе до 15 октября должны завершить ремонт дорог
26 сентября 2019, 19:18Съемки пензенского фильма про Айвазовского пройдут в Феодосии
26 сентября 2019, 19:07В пензенской филармонии прошел четвертьфинал лиги КВН «Сура»
26 сентября 2019, 19:03С пензенскими педиатрами поделятся опытом врачи со всей России