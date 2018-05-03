Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 мая 2018, 17:58Общество
Стартовало голосование (0+) «Российское дерево года», среди претендентов – липа в селе Лермонтово Пензенской области.
Липа растет в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы». Ее возраст – 107 лет, она имеет высоту 25 метров.
«Величественное дерево расположено между барским домом, в котором жил Михаил Лермонтов, и церковью Марии Египетской. Все посетители музея непременно проходят под его кроной», - сообщается на сайте конкурса.
Оставить свой голос за дерево из Пензенской области можно здесь.
Среди других претендентов на звание «Дерево года» есть дубы, сосны и лириодендрон из Липецкой, Московской, Иркутской, Кемеровской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Кемеровской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга.
Победитель российского этапа примет участие в международном конкурсе «Европейское дерево года».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 мая 2018, 19:16В Пензе выявляли сильнейших авиамоделистов
03 мая 2018, 19:06В Пензе в журнале «Телесемь» подвели итоги онлайн-конкурса
03 мая 2018, 19:02Пензенцы приняли участие в акции «Посади лес»
03 мая 2018, 17:58Вековая липа в «Тарханах» вошла в финал всероссийского конкурса
03 мая 2018, 17:39В мэрии Пензы обсудили снос домов, пожарную безопасность и благоустройство
03 мая 2018, 17:08В Пензе проверят, куда утекают доходы спортучреждений
03 мая 2018, 16:38Пензенских врачей отправят повышать квалификацию в Сеченовский университет
03 мая 2018, 16:07В Сети появилось видео пожара на ул. Баумана