Ведущий радио «Экспресс» получил по голове во время эфира. ВИДЕО

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04 июля 2019, 17:59Общество
Сотрудники пензенской радиокомпании «Экспресс» поучаствовали в популярном Bottle Cap Challenge. Ролик они опубликовали в Сети.
Радиоведущие решили принять участие в популярном челлендже, который буквально заполонил интернет. Его смысл - в том, что нужно открутить крышку на бутылке ударом ноги с разворота. У них это практически получилось.
«С выбором главных героев проблем не возникло. Алексей Нечаев и Илья Кокорев уже давно любят подкалывать друг над другом, как в эфире, так и в повседневной жизни, поэтому все получилось идеально, ну, практически все», - пошутил шеф-редактор радио «Экспресс» Дмитрий Линьков.
Он добавил, что при съемках ролика ни один ведущий не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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