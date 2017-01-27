Ведущий проекта «Иные люди» решил поучаствовать в эксперименте

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27 января 2017, 19:36Общество
Очередной выпуск популярного телепроекта «Иные люди» (16+) выйдет в эфир на телеканале «Экспресс» в воскресенье, 29 января. И на этот раз ведущие программы придумали для пензенских экстрасенсов непростое испытание.
Десять автомобилей и одна девушка. Ведущие программы «Иные люди» Павел Прохоренков и Заур Рассулов предложили экстрасенсам освободить пленницу, заточенную в багажнике одной из машин. На выполнение задания участникам дали десять минут.
Пройти задание экстрасенсам помогала личная вещь. По энергетике, исходящей от брелока, они попытались описать портрет его хозяйки.
Ближе всех к истине оказалась астропсихолог Милена Смирнова. Заразившись мистическим настроением, главный скептик телепроекта Павел Прохоренков решил и сам почувствовать в эксперименте, а заодно и продемонстрировать силу иных.
Действительно ли ведущий программы обладает экстрасенсорными способностями и чем на этот раз удивят зрителей иные люди, узнаете уже в это воскресенье. Не пропустите, начало нового выпуска - в 16.00.
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