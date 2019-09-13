Ведущие гинекологи страны обменяются опытом в Пензе

В пензенском Медицинском институте стартовала межрегиональная конференция «Женское здоровье» (18+). На нее собрались ведущие гинекологи и акушеры России, чтобы рассказать о врачебном мастерстве и новейших технологических разработках по сохранению женского здоровья. Среди лекторов - профессора национального научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии. Они отметили высокий уровень подготовки пензенских коллег, а также уделили особое внимание их эксперименту со свинкой Розой.

Более 250 участников-специалистов со всей России. Пензенская конференция «Женское здоровье» - традиционно одна из самых престижных. Место проведения - историческое здание Медицинского института ПГУ. Для студентов это возможность узнать о самых передовых отечественных разработках в этой сфере.

«Сейчас мы на четвертом курсе, осталось три года учиться, плюс ординатура. Есть огромное желание работать в медицине, помогать людям, совершенствовать эту сферу», - рассказали студенты ПГУ Алина Акимова и Роман Крестьянкин.

Среди гостей - представители федерального центра акушерства, гинекологии и перинатологии. И, прежде всего, они высоко оценивают уровень работы своих коллег из Пензы.

«Очень важная тема - это миома и ее лечение. Очень часто она вызывает рак шейки матки. Сегодня заболевание помолодело, женщины погибают от 15 лет», - сказал заместитель директора института акушерства научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Олег Пекарев.

Миомой матки страдала знаменитая свинка Роза. От опухоли ее избавили с помощью робота «да Винчи». Этой технологии и вопросу роботизации медики уделили пристальное внимание. Ведь после операции Роза смогла принести потомство. Как говорят специалисты, все новейшие разработки нацелены на одно: сохранить органы половой системы женщины. Именно от этого, настаивают медики, зависит демография.

«Реализация национального проекта «Здравоохранение» имеет очень большое значение для нашей страны. В этом не последнюю роль играют акушеры-гинекологи», - отметил директор Медицинского института ПГУ, Заслуженный врач России Александр Митрошин.

Вместе с тем, медики бьют тревогу. По статистике, озвученной на конференции, Пензенская область в рейтинге регионов с наименьшей младенческой смертностью опустилась с 15-го места на 27-е. Впервые этот показатель в субъекте стал выше по России и Поволжью.