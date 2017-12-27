27 декабря 2017, 19:22Общество Ведущая «Домовиты» показала, как украсить дом на Новый год Что главное в новогодних праздниках? Нет – все-таки не подарки и елка. Главное - настроение и ощущение чуда и волшебства. А для этого нужно создать атмосферу сказки. Сделать это можно своими руками. Каждый элемент праздничного декора должен напоминать о торжественности праздника и соответствовать его символике. Украшение дома и новогоднего стола в 2018-м должно быть максимально ярким.

Яркий и сочный желтый - главный цвет Нового года, а значит не стоит игнорировать лимонные оттенки, украшая интерьер в доме, а еще - золотой, красный, оранжевый и коричневый. Важное условие современного декора - максимальная натуральность. Модными тенденциями 2018 года поделилась ведущая рубрики «Домовита» (16+) на телеканале «Экспресс» Эльвира Петрова. В 2018 году для украшения дома нужно использовалось как можно больше натуральных материалов. Ведущая рубрики показала, как делать декоративный венок.

«Мы будем делать не стандартный венок, основой композицией которого будут ветки, их можно найти где угодно. Причем этот венок будет выполнен не просто в эко-стиле, а с лофтовым оттенком, что тоже очень модно и актуально в этом сезоне, - сказала она.

Первое, что нужно, это скрутить из веток основу. Важное условие - ветки должны быть не сухими, а гибкими. Закрепить венок можно веревкой. Эльвира использовала зеленую, в цвет елки - джутовую нить. Из веток должна получиться плотная и объемная конструкция. Вариантов для украшения может быть масса.

Теперь крепим на ветки украшения. Делаем это с помощью той же веревки или клея. Пара минут - и оригинальный венок готов. Он отлично украсит стену или праздничный стол.

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