10 октября 2017, 12:07Общество Вечером в Терновке оцепили торговый центр В Пензе в районе Терновки вечером 9 октября оцепили один из торговых центров.

На место выехали сотрудники полиции и пожарной охраны.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, в 17.30 в отдел полиции поступил звонок об обнаружении в ТЦ бесхозной сумки. На месте были предприняты все необходимые в таких случаях действия. Ничего, что могло бы угрожать жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

Кроме того, в соцсетях были опубликованы фото с места происшествия. Так подписчик группы «Пенза live» выложил «ВКонтакте» снимки оцепленного здания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот с https://vk.com/penza_live

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