Вдова погибшего в Чемодановке мужчины предупредила о мошенниках

Жительница села Чемодановка Пензенской области сообщила в Сети о мошенниках, которые пытаются нажиться на гибели ее мужа.

«Хочу опровергнуть слухи о том, что наша семья собирает деньги в соцсетях. Мы не просили финансовой помощи, это все - проделки мошенников», - написала женщина во «ВКонтакте».

Также вдова выразила благодарность властям и всем неравнодушным людям, которые помогли в организации похорон ее мужа, а также отдельно поблагодарила губернатора Ивана Белозерцева, который помог ее семье в решении финансовых проблем.

Напомним, вечером 13 июня между местными жителями села произошел конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, двоих увезли в больницу. Один из потерпевших скончался вечером 14 июня, пишет ИА «Пенза-Пресс».