12 мая 2017, 13:02Общество Вблизи станции «Башмаково» студенты рискуют жизнью, пролезая под поездами Пензенская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения Башмаковским филиалом «Нижеломовского многопрофильного техникума» законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом для этого стало резкое увеличение студентов, переходящих железнодорожные пути с нарушениями.

Так, по данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры, подростков привлекали к административной ответственности за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, перемещение под железнодорожными составами, а не по имеющимся стационарным переходам. При этом один из них расположен всего в 300 метрах от учебного заведения, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

В ведомстве напомнили о трагедии, которая произошла в 2013 году. Тогда молодой человек, пролезая под вагонами, был травмирован железнодорожным составом, тронувшимся в этот момент. Подросток скончался на месте. При этом он неоднократно, в том числе незадолго до трагедии, привлекался к административной ответственности за это нарушение, отметили в пресс-службе.

Всего за последние годы по тем же причинам погибло под поездами вблизи техникума три человека..

Прокурорская проверка показала, что профилактическая работа в этом направлении организована не надлежащим образом, поэтому малорезультативна. результативность минимальна.

«Кроме того, прокуратурой установлен факт отсутствие надлежащего контроля за учащимися со стороны преподавательского состава учебного заведения, а также недостаточная занятость подростков во внеучебной общественной жизни техникума», - отметили в пресс-службе.

Пензенский транспортный прокурор внес представление директору «Нижеломовского многопрофильного техникума» и направил информацию министерство образования Пензенской области.

С учащимися, их родителями и преподавателями Башмаковского филиала учебного заведения провели беседы.

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