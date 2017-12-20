20 декабря 2017, 14:06Общество

Василий Трохин провел прием граждан

20 декабря заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел прием граждан.

Зампред правительства отвечал на вопросы жителей, касающиеся социального обслуживания, работы органов власти в муниципальных образованиях, рекламно-информационного обеспечения граждан.

Всем обратившимся Василий Трохин дал подробные разъяснения по интересующим вопросам, решение каждой обозначенной он взял под личный контроль, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/society/57785/

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