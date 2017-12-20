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20 декабря 2017, 14:06Общество
20 декабря заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин провел прием граждан.
Зампред правительства отвечал на вопросы жителей, касающиеся социального обслуживания, работы органов власти в муниципальных образованиях, рекламно-информационного обеспечения граждан.
Всем обратившимся Василий Трохин дал подробные разъяснения по интересующим вопросам, решение каждой обозначенной он взял под личный контроль, сообщает пресс-центр правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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