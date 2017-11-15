Василий Трохин: Личные приемы важны для взаимодействия власти и людей

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15 ноября 2017, 13:37Общество
15 ноября зампред правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан.
«Он ответил на вопросы жителей региона, касающиеся работы органов исполнительной власти в муниципальных образованиях, воспитания подрастающего поколения, деятельности общественных и религиозных организаций», - сообщает пресс-центр облправительства.
Всем обратившимся он дал подробные разъяснения по интересующим их вопросам. Решение каждой обозначенной проблемы Василий Трохин взял под личный контроль, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Личные приемы важны для эффективного взаимодействия власти и общества. Это инструмент обратной связи, позволяющий оперативно решать проблемы людей», - сказал Василий Трохин.
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