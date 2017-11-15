15 ноября 2017, 13:37Общество Василий Трохин: Личные приемы важны для взаимодействия власти и людей 15 ноября зампред правительства Пензенской области Василий Трохин провел личный прием граждан.

«Он ответил на вопросы жителей региона, касающиеся работы органов исполнительной власти в муниципальных образованиях, воспитания подрастающего поколения, деятельности общественных и религиозных организаций», - сообщает пресс-центр облправительства.

Всем обратившимся он дал подробные разъяснения по интересующим их вопросам. Решение каждой обозначенной проблемы Василий Трохин взял под личный контроль, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Личные приемы важны для эффективного взаимодействия власти и общества. Это инструмент обратной связи, позволяющий оперативно решать проблемы людей», - сказал Василий Трохин.

Общество

просмотров 57

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/11/15/11012722

Новости по теме: