Валерий Савин рассказал, какие вопросы будет курировать на посту зампреда правительства

Бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин вернулся в правительство региона: 18 февраля он занял пост заместителя председателя. О том, какие вопросы он будет курировать и решению каких задач уделит внимание в первую очередь, Валерий Александрович рассказал журналистам ИА «Пенза-Пресс».

В телефонном разговоре с корреспондентами он подтвердил информацию о своем назначении и отметил, что уже приступил к работе в новой должности. Несмотря на то, что губернатор еще не подписал постановление о распределении обязанностей между зампредами, известно, что вопросы, которые будет курировать Валерий Савин, скорее всего, будут связаны с социальной сферой.

«Это будут вопросы социального характера. Постановление о распределении обязанностей между заместителями председателя правительства региона еще не подписано губернатором, поэтому я думаю, что до этого преждевременно приоритеты расставлять. Тем не менее, могу сказать, что это, возможно, физкультура и спорт, здравоохранение, с этими сферами я уже работал на протяжении многих лет. Может быть, еще какие-то направления определит губернатор. Но в любом случае это, вероятнее всего, вопросы социальной сферы», - рассказал зампред.

По словам Валерия Савина, первым шагом, который он планирует предпринять в новой должности, будет налаживание обратной связи с жителями региона для получения обращений по самым разным вопросам.

«Основная наша задача – создание комфортных условий для жителей Пензенской области в получении различных услуг. В первую очередь, будем нацелены на то, чтобы установить хороший контакт с пензенцами. Я готов реагировать на все обращения. Я думаю, что определимся со всеми средствами связи, на которые я бы мог получать информацию от жителей Пензенской области по самым разным вопросам. В этом направлении я хотел бы приложить все свои знания, умения и навыки, чтобы послужить на благо Пензенской области», - отметил он, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Валерий Савин имеет большой опыт работы на высоких государственных должностях. С 1998 по 2005 годы он занимал пост вице-мэра Пензы, затем перешел на работу в правительство, с 2007 по 2008 год работал в администрациях Первомайского и Ленинского районов Пензы.

С 2008 по 2014 годы являлся заместителем председателя областного правительства, в 2014-м был назначен на пост вице-губернатора, затем год работал помощником бывшего полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, на должность вице-губернатора вернулся в 2015-м. Этот пост оноставил в ноябре 2017 года по собственному желанию.