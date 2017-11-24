24 ноября 2017, 16:06Общество Валерий Савин поручил подготовить объекты зимних видов спорта 24 ноября в Пензе прошло заседание межведомственной комиссии при правительстве области по реализации мер, направленных на улучшение демографической ситуации и снижение смертности населения.

Представители министерств и ведомств региона рассмотрели результаты проведенной работы по сокращению количества отравлений алкоголем, вопросы работы медико-социальных групп и реализации мероприятий по внедрению комплекса ГТО в муниципалитетах региона.

Одной из основных тем мероприятия стала проверка готовности муниципалитетов к организации активного отдыха граждан в зимний период. Вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин отметил необходимость в усилении пропаганды здорового образа жизни среди населения, активизации мер по привлечению граждан к занятиям физкультурой и спортом, сообщает пресс-центр облправительства.

«Наша задача – подготовить всю необходимую инфраструктуру для занятий зимними видами спорта: это лыжные трассы, катки, инвентарь. Главам муниципалитетов необходимо лично проверить готовность спортивных объектов», – сказал он.

Также участники заседания разработали рекомендации по приобщению граждан к спортивному и здоровому образу жизни, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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