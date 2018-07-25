Валерий Савельев отметил работу педагогов детских лагерей

Комиссия из депутатов Пензенской Гордумы осмотрела загородные лагеря Городищенского района «Сосновый бор» и «Солнечная долина». Несмотря на то, что эти лагеря не муниципальные, в них отдыхает большое количество школьников из Пензы.

Третью смену в лагере «Солнечная долина» школьники прожили в спортивном режиме. Выбор тематики не случаен, там и в прямом смысле слова обыграли прошедший Чемпионат мира, и воспитываются здоровые привычки. Кстати, часть ребят, которые выбрали лагерь в этот период - середину-конец июля - спортсмены. Самой востребованной игрой в лагере стал, конечно же, футбол, но у педагогов есть и свои находки - выездная секция по тяжелой атлетике.

Проверить насколько безопасен и качественен отдых ребят в загородных лагерях приехала комиссия под руководством главы города Пензы Валерия Савельева. В каждом из детских загородных оздоровительных учреждений члены комиссии обратили внимание на состояние спален детей, меню в столовой, а также режим дня.

«Сегодняшнее направление, это, в основном, спорт, здоровый образ жизни, свежий воздух, закаливание и водные процедуры», - рассказала начальник детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» Валентина Бочкарева.

В 2018 году почти 1400 детей смогли отдохнуть в оздоровительных лагерях по путевкам, которые выделило министерство образования региона для школьников, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Еще 300 путевок для ребят из малоимущих семей закупили за счет городского бюджета.

«Эти оздоровительные лагеря не являются муниципальными, но мы приехали сюда, чтобы посмотреть, как отдыхают пензенские дети. В целом, все неплохо», - сказал Валерий Савельев.

Депутаты особо отметили работу педагогов. У них на каждый день существует буквально почасовой график занятости детей. Среди отмеченных минусов, по-прежнему, - устаревшая материальная база загородных лагерей.