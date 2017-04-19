Валерий Савельев отчитался о проделанной работе за 2016 год

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19 апреля 2017, 14:10Общество
Глава города отчитался о своей работе и деятельности депутатов Пензенской городской Думы в 2016 году. Валерий Савельев отметил, что, помимо нормотворческой деятельности, народные избранники уделяли внимание работе с обращениями граждан. В частности, основной круг вопросов касался предоставления жилищно-коммунальных услуг.
«Особое внимание уделялось вопросу по обращениям граждан. Всего в 2016 году обратилось в Пензенскую городскую Думу 249 человек. В центрах избирательных округов депутатами было принято более 800 человек города, которые задали более 1000 вопросов, большинство из которых были решены положительно. По вопросам, поставленным на контроль, работа продолжается», - рассказал глава г. Пензы Валерий Савельев.
Сам глава города провел десять приемов граждан. С личными просьбами к нему обратились около 80 человек.
Кроме того, шла работа по исполнению наказов избирателей. В частности, по просьбе жителей провели благоустройство территорий: более 100 детских площадок оборудовали игровыми элементами, отремонтировали внутриквартальные дороги и тротуары на площади свыше 40 тысяч квадратных метров. Кроме того, в нескольких детсадах Пензы удалось починить кровлю.
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