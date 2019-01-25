Валерий Лидин встретился с учащейся молодежью Пензы

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25 января 2019, 17:47Бизнесновости
Встреча секретаря регионального отделения партии, председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина с учащейся молодежью состоялась 25 января в региональном исполнительном комитете партии «Единая Россия».
Несколько лет руководство регионального отделения «Единой России», по традиции, в День российского студенчества, встречается с активными студентами области. Открывая встречу с молодежью, Валерий Лидин отметил, что студенческие годы – это самая прекрасная пора жизни.
Он от всей души поздравил молодежь с Татьяниным днем подчеркнул, что 25 января вот уже не одно столетие отмечается как праздник студентов, а с 2005 года, по указу президента России, как День российского студенчества.
«Сейчас у вас самая золотая пора – студенческие годы. Ваша главная задача – это учеба, чтобы стать профессионалами в своей сфере. Не исключаю, что большинство из вас в будущем станут высококвалифицированными специалистами в разных областях человеческой деятельности, а возможно, кто-то из вас займется политикой: станет депутатом», - сказал Валерий Лидин.
Секретарь регионального отделения партии обсудил с молодыми людьми, которые проявили свою активную жизненную позицию, вопросы подготовки профессиональных кадров для предприятий Пензенской области, участие пензенской молодежи в новых партийных кадровых проектах, поддержка которых осуществляется по поручению главы государства. Например, кадровый проект «Политический лидер». В этом проекте изъявили желание участвовать и пензенские молодогвардейцы.
Валерий Лидин рассказал студентам о системе социальных лифтов, предназначенной для личностного роста, привел примеры профессиональной и политической карьеры депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного Собрания.
«Очень актуальным сегодня является ваше участие в решении задач, которые стоят перед нашим государством, регионом, всем российским обществом. Первая и главная задача – возрождение и продолжение нравственных, исторических, духовных, патриотических традиций». Валерий Лидин предложил ребятам проработать план действий по реализации этой задачи», - подчеркнул лидер пензенских единороссов.
Ребята задали Валерию Лидину ряд волнующих их вопросов, касающихся создания структуры, которая будет заниматься молодежной политикой, поощрения наиболее отличившихся в общественно-политической работе молодогвардейцев, трудоустройства молодых специалистов.
В ходе обсуждения молодежных проблем зашел разговор и о разработке специального знака, которым будут отмечаться самые активные представители молодого поколения. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» пригласили Валерия Лидина принять участие в благотворительных акциях Фонда социальной помощи студентам и молодым семьям «СтудМолодежь»
Встреча прошла в теплой, дружественной и доверительной обстановке. Валерий Лидин вручил благодарственные письма активистам «Молодой Гвардии Единой России». В завершении ребята сделали памятную фотографию с лидером пензенских единороссов.
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