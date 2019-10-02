Валерий Лидин расскажет о законодательстве в области ТЭК на московском форуме

Это крупнейшее в России ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса, будет проходить в Москве, в центральном выставочном зале «Манеж», 2-5 октября.

В обсуждении основных проблем и перспектив развития сектора примут участие президент России Владимир Путин, профильные министры из более десятка стран и главы крупнейших международных энергетических компаний и организаций.

Как сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области, спикер регионального парламента Валерий Лидин примет участие в работе площадки «Законотворчество в сфере ТЭК: основные тренды, взаимодействие федерального и регионального уровней власти».

Организаторами «Российской энергетической недели - 2019» выступают Министерство энергетики Российской Федерации и правительство Москвы, пишет ИА «Пенза-Пресс».