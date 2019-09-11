Валерий Лидин провел встречу с председателем ЗакСобра Нижегородской области

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11 сентября 2019, 13:36Общество
Спикер пензенского парламента Валерий Лиин с рабочей поездкой находится в Нижнем Новгороде, где 12 сентября примет участие в заседании Ассоциации законодателей Поволжья в качестве координатора.
В рамках поездки 11 сентября он встретился с председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Лебедевым. Как сообщает пресс-служба пензенского ЗакСобра, стороны обсудили итоги выборов. Они сошлись во мнении, что прошедшая избирательная кампания прошла в открытой и конкурентной политической борьбе.
«Нам предстоит много работы в интересах развития своих регионов и повышения качества жизни граждан. Необходимо укреплять диалог населения и власти для совместного решения общественно значимых вопросов. Депутаты должны выступать локомотивом и связующим звеном. Не менее важная задача – расширение межпарламентского сотрудничества, которое является важнейшим элементом развития добрососедских доверительных отношений между субъектами Федерации. Законодатели Поволжья в рамках Ассоциации наладили эффективный обмен лучшими законодательными практиками и опытом парламентской работы», - сказал Валерий Лидин.
Парламентарий рассказал о мерах, принятых в Пензенской области, по улучшению инвестиционного климата, работе по нацпроектам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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