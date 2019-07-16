Валерий Лидин примет участие в международном форуме

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16 июля 2019, 12:21Бизнесновости
Координатор Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель ЗакСобра Пензенской области Валерий Лидин примет участие в работе форума регионов России и Беларуси, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Важной частью программы станет заседание Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству и Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.
В рамках форума состоится встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с руководителями органов государственной власти субъектов Российской Федерации и регионов Республики Беларусь.
«Пензенская область закрепила интеграцию с Беларусью на официальном уровне. Между регионами подписаны соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах, а Пенза и Могилев являются городами побратимами. Мы экспортируем в республику продукцию машиностроения, продовольственные товары и сырье, древесину и целлюлозно-бумажные изделия. Важнейшим направлением сотрудничества является формирования правового пространства, а также обновление повестки договорных отношений», - рассказал Валерий Лидин.
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