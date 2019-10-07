Валерий Лидин пообщался со студентами-юристами

В ходе экскурсии по зданию бывшего Пензенского дворянского собрания, построенного в 1796 году, ребятам рассказали о государственных личностях, военачальниках, выдающихся деятелях науки и культуры, составивших «золотой фонд» Сурского края, сообщает пресс-службе областного ЗакСобрания.

После на вопросы студентов ответили председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин и его заместители Сергей Егоров и Владимир Полукаров. Будущие юристы интересовались процедурой выдвижения законодательных инициатив, работой над проектами региональных законов, взаимодействием законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.

Валерий Лидин отметил рост количества выпускников пензенского госуниверситета среди кандидатов на должность мировых судей, которые утверждаются Законодательным Собранием. Он пожелал студентам не стоять в стороне от политической жизни области и страны в целом, занимать активную гражданскую позицию.

«На сегодняшний день, ваша главная задача – достойная учеба, получение знаний», – подчеркнул Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».