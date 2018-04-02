Валерий Лидин передал современное оборудование пензенским экскурсоводам

2 апреля в рамках партийного проекта «Историческая память» секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин встретился с экскурсоводами и передал им современное оборудование для проведения экскурсий.

С 15 марта по инициативе регионального отделения партии уже в четвертый раз стартовала патриотическая акция «Звезда памяти», посвященная 73-летию празднования Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе встречи спикер подчеркнул, что организуя подобные патриотические акции, мы вносим свой вклад в сохранение памяти о пензенских героях, тружениках, о славной истории Пензенского края. Военно-патриотическая и поисковая работа – одно из важнейших направлений в деятельности регионального отделения «Единой России».

«Мы тесно сотрудничаем в этих направлениях и с ветеранскими организациями, и с молодежными, которые ведут большую поисковую работу, помогают нашим ветеранам, вносят немалый вклад в краеведческую работу, записывают воспоминания ветеранов, проводят конкурсы и форумы военно–патриотической направленности, восстанавливают родословные своих семей», - сказал Валерий Лидин.

Заместитель начальника управления культуры города Анна Нестерова поблагодарила региональное отделение партии «Единая Россия» за новое современное оборудование. Она отметила, что оно необходимо для экскурсоводов, которые с большой любовью к истории Пензенской области проводят экскурсии.

В рамках акции каждый четверг сотрудники учреждений культуры города проводят экскурсии для школьников и студентов по местам боевой и трудовой славы пензенцев. Большую роль в реализации проекта «Историческая память» играют центральные городские библиотеки №1, №2, №4 и библиотека им. Белинского.

Акция «Звезда Памяти» стартует одновременно в пяти точках города: монумент боевой и трудовой доблести пензенцев и мемориал «Разорванная звезда» на проспекте Победы, мемориал «Афганские ворота» на ул. Максима Горького, мемориал «Проводы» на ул. Куйбышева, стела «Слава Героям» на набережной реки Суры. В 2018 году в акции приняло участие уже более 5000 пензенцев.

«Традиционная акция «Звезда памяти» - это наш вклад в патриотическое воспитание пензенской молодежи. В канун 70-летия великой Победы Пензенское региональное отделение «Единой России» приняло решение проводить целый цикл мероприятий, посвященных знакомству наших учащихся школ и колледжей с памятниками и памятными местами Пензы, посвященными боевому и трудовому подвигу пензенцев. За этот период более 12 тысяч школьников не только приняли участие в этих экскурсиях к памятникам нашего города, но и узнали много новых и интересных фактов о самых важных событиях в летописи Пензы и области», - отметил Валерий Лидин.