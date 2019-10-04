Валерий Лидин оценил казанский IТ-парк

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
04 октября 2019, 13:02Общество
Председатель ЗакСобрания Пензенской области Валерий Лидин отправился с рабочей поездкой в Республику Татарстан, где 4 октября состоится заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоря Комарова, которое будет посвящено вопросам внутреннего и въездного туризма. В мероприятии также принимает участие губернатор региона Иван Белозерцев.
В первой половине дня Валерий Лидин вместе с исполняющим обязанности председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрием Камалтыновым посетили IТ-парк. Его директор Антон Грачев сообщил, что резидентами двух площадок сегодня являются почти 140 фирм, в которых работают более 3000 сотрудников. В IТ-парке действует самый большой в России бизнес-инкубатор, объединивший 65 компаний.
Спикер ЗакСобра пообщался с предпринимателями и подробно остановился на вопросах привлечения инвестиций и грантов. Он рассказал о наработках Пензенской области, а также изучил аспекты разработки отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере «электронного правительства» и «электронных государственных услуг». Речь шла о системе электронного документооборота, инфоматах для предоставления госуслуг в электронном виде, системе координации работы экстренных служб «ГЛОНАСС+112», - сообщает пресс-служба областного ЗакСобрания.
«Опыт казанских коллег будет интересен бизнес-сообществу Приволжского федерального округа. В каждом регионе генерируются интересные проекты, реализуются перспективные идеи. Необходимо поддерживать талантливых людей, организующих современный инновационный бизнес. Это важно для развития экономики, технологического прогресса, роста реальных доходов населения и увеличения производительности труда», - подчеркнул Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
04 октября 2019, 19:44В Сурске благоустроили парк
04 октября 2019, 19:33В Пензе росгвардейцы сдавали экзамен на право ношения черного берета
04 октября 2019, 19:29На пензенском «Экспрессе» планируют показывать японские фильмы и передачи
04 октября 2019, 19:26Учитель математики из пензенской гимназии получила президентский грант
04 октября 2019, 19:21В Пензе на благоустройство городских парков и скверов выделят 20 млн руб
04 октября 2019, 19:18Для общегородского субботника в Пензе заготовили саженцы
04 октября 2019, 19:03В пензенском артинституте провели экскурсию для потенциальных курсантов
04 октября 2019, 17:59В Пензе ищут подрядчика для реконструкции Фонтанной площади