Валерий Лидин оценил казанский IТ-парк

Председатель ЗакСобрания Пензенской области Валерий Лидин отправился с рабочей поездкой в Республику Татарстан, где 4 октября состоится заседание совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоря Комарова, которое будет посвящено вопросам внутреннего и въездного туризма. В мероприятии также принимает участие губернатор региона Иван Белозерцев.

В первой половине дня Валерий Лидин вместе с исполняющим обязанности председателя Государственного Совета Республики Татарстан Юрием Камалтыновым посетили IТ-парк. Его директор Антон Грачев сообщил, что резидентами двух площадок сегодня являются почти 140 фирм, в которых работают более 3000 сотрудников. В IТ-парке действует самый большой в России бизнес-инкубатор, объединивший 65 компаний.

Спикер ЗакСобра пообщался с предпринимателями и подробно остановился на вопросах привлечения инвестиций и грантов. Он рассказал о наработках Пензенской области, а также изучил аспекты разработки отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере «электронного правительства» и «электронных государственных услуг». Речь шла о системе электронного документооборота, инфоматах для предоставления госуслуг в электронном виде, системе координации работы экстренных служб «ГЛОНАСС+112», - сообщает пресс-служба областного ЗакСобрания.

«Опыт казанских коллег будет интересен бизнес-сообществу Приволжского федерального округа. В каждом регионе генерируются интересные проекты, реализуются перспективные идеи. Необходимо поддерживать талантливых людей, организующих современный инновационный бизнес. Это важно для развития экономики, технологического прогресса, роста реальных доходов населения и увеличения производительности труда», - подчеркнул Валерий Лидин, пишет ИА «Пенза-Пресс».