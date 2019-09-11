Валерий Лидин оценил автомобильный завод в Нижнем Новгороде

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11 сентября 2019, 16:07Общество
11 сентября в рамках визита в Нижний Новгород председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин посетил Горьковский автомобильный завод, который входит в один из крупнейших автомобилестроительных холдингов России «Группа ГАЗ».
Валерий Лидин ознакомился с модельным рядом выпускаемой продукции, технологий и производства, закупок, продаж и бизнес-процессов, сообщили в пресс-службе областного ЗакСобра. Особый интерес парламентария вызвала технологическая система контроля себестоимости на основе принципов бережливого производства. Этот опыт заслуживает изучения и может быть применен на предприятиях Пензенской области.
Он напомнил, что производственное объединение «Пензенский завод «Электромехизмерение» с 2007 года производит датчики для автомобилей, в том числе - поставляет их на Горьковский автозавод.
«В условиях экономических санкций важна локализация производства автокомпонентов. Это позволит выжить нашему автопрому и выработать стратегию развития. Например, завод «Электромехизмерение» способен выпускать и нестандартные автокомпоненты по требованию заказчика. Это позволит сократить издержки по сравнению с использованием импортных аналогов. У нас есть точки взаимного интереса, поэтому есть над чем работать», - подчеркнул Валерий Лидин.
Горьковский автозавод был основан в 1932 году как Нижегородский автомобильный завод им. В.М. Молотова. Сегодня «Группа ГАЗ» — один из крупнейших производителей коммерческого транспорта России, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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