Валерий Лидин обсудил в Нижнем Новгороде положения послания президента

31 января 2020, 16:07Бизнесновости
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин 31 января встретился с коллегой из Нижегородской области Евгением Лебедевым.
Стороны обсудили положения послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию и парламентские инициативы по внесению изменений в Конституцию страны, сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.
Речь шла о законодательном обеспечении инициатив, которые должны повысить уровень и качество жизни граждан. В частности, о поддержке семей с детьми, улучшения их материального положения, а также актуальных мерах поддержки, направленных на улучшение демографической ситуации. Были затронуты вопросы организации горячего питания школьников, аспекты развития здравоохранения, повышения статуса педагога, увеличения бюджетных мест в вузах.
Главы ЗакСобраний также обменялись наработками по подготовке мероприятий к празднованию 75-летия Великой Победы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
02 февраля 2020, 19:56Пензенец ограбил знакомого из-за невозвращенного долга
02 февраля 2020, 19:44В Пензенской области за год конфисковали 40 тонн санкционки
02 февраля 2020, 19:11В Пензе инспекторы проверили места зимней рыбалки
02 февраля 2020, 17:33Пензенцев предупреждают об опасном растении-паразите
02 февраля 2020, 16:22В центре Пензы летом после реконструкции откроют несколько объектов
01 февраля 2020, 08:18«Поручитель» выдал в 2019 году пензенским бизнесменам более 600 млн руб
31 января 2020, 19:48Сергей Щеткин и Дмитрий Матушкин провели в Бессоновке прием граждан
31 января 2020, 19:41Губернатор пообещал установить освещение вдоль трассы в Лунинском районе