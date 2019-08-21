Валерий Лидин – на 15 строчке медиарейтинга глав законодательных органов

Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин занял 15-ю строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за июль 2019 года.

Согласно данным компании «Медиалогия», его медиаиндекс составил 2 630,1.

Лидером списка стал Сергей Сокол — глава ЗакСобра Иркутской области с индексом 11 250,1. На последнем месте оказался глава законодательного органа Чукотского автономного округа Александр Маслов, его медиаиндекс составил 33,0.

Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей 45 900 источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».