Валерий Лидин – на 15 строчке медиарейтинга глав законодательных органов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 августа 2019, 09:31Бизнесновости
Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин занял 15-ю строчку медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ за июль 2019 года.
Согласно данным компании «Медиалогия», его медиаиндекс составил 2 630,1.
Лидером списка стал Сергей Сокол — глава ЗакСобра Иркутской области с индексом 11 250,1. На последнем месте оказался глава законодательного органа Чукотского автономного округа Александр Маслов, его медиаиндекс составил 33,0.
Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей 45 900 источников, в том числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 августа 2019, 17:58Жительница Шемышейки не давала тушить горящий дом
21 августа 2019, 17:39В Пензенской области сотрудник полиции уличен в связи с автоподставщиками
21 августа 2019, 17:08Пензенцы получают новые налоговые уведомления
21 августа 2019, 16:38В Индерке сбили ребенка на велосипеде
21 августа 2019, 16:07В Пензе велосипедиста увезли на «скорой» после столкновения со столбом
21 августа 2019, 15:37Пензенец жалуется на отсутствие освещения на велотреке «Сатурн»
21 августа 2019, 15:06В Пензенской области нашли новое место гнездования редкой хищной птицы
21 августа 2019, 14:36Пензенский законопроект о запрете жарки шашлыков вне спецзон отправили на доработку...