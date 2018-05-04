Валерий Лидин: «Мы гордимся пензенскими спортсменами»

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04 мая 2018, 15:14Общество
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин напутствовал пензенских спортсменов, которым предстоит защищать честь России на всемирных играх юных соотечественников.
В играх примут участие более 650 спортсменов из 61 страны.
«Для меня большая честь - представлять Россию на играх юных соотечественников. Буду стараться победить на каждой дистанции», - сказал Анастасия Логинова.
Валерий Лидин отметил, что участие в спортивных турнирах помогает ребятам наладить общение между собой, физически развиваться, находить друзей по интересам и культурно обогащаться.
«Именно поэтому партия «Единая Россия» реализует проект «Детский спорт». У нас создана прекрасная база для занятий физкультурой и спортом, причем не только в областном центре, но и в районах области. И мне особенно приятно, что в сборную России по плаванию попали ребята и девушки из Нижнеломовского и Мокшанского районов.
Мы гордимся своими воспитанниками, которые показывают достойные результаты в спорте высоких достижений, и продолжим оказывать вам всю необходимую поддержку», - подчеркнул он.
С пожеланиями удачи и успехов на соревнованиях к ребятам обратилась мастер спорта международного класса по плаванию Виктория Андреева.
«Самое главное – не испугаться соперников. На любых соревнованиях можно выиграть и стать сильнейшим», - отметила она.
Всемирные игры юных соотечественников (0+) пройдут с 13 по 19 мая в Казани на спортивных площадках Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
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