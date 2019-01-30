Валентина Матвиенко оценила пензенские искусственные клапаны сердца

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30 января 2019, 19:52Общество
Председатель СовФеда РФ Валентина Матвиенко осмотрела выставку достижений Пензенской области вместе с губернатором Иваном Белозерцевым.
Валентина Матвиенко высоко оценила производство искусственных клапанов сердца, которое в разы дешевле зарубежных аналогов. На сегодняшний день практически 60% всех операций на сердце в стране производятся с использованием изделий пензенских компаний.
Гости выставки ознакомились с проектами по формированию комфортной городской среды, в сфере агропромышленного комплекса, культуры и медицины.
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