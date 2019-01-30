Валентина Матвиенко оценила пензенские искусственные клапаны сердца

Валентина Матвиенко высоко оценила производство искусственных клапанов сердца, которое в разы дешевле зарубежных аналогов. На сегодняшний день практически 60% всех операций на сердце в стране производятся с использованием изделий пензенских компаний.

Гости выставки ознакомились с проектами по формированию комфортной городской среды, в сфере агропромышленного комплекса, культуры и медицины.