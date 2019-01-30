Валентина Матвиенко оценила достижения Пензенской области

В Совете Федерации в рамках дней Пензенской области (0+) организовали выставку, посвященную 80-летию со дня образования региона. 30 января экспозицию осмотрели председатель СовФеда РФ Валентина Матвиенко и губернатор Иван Белозерцев.

На выставке представлены достижения Пензенской области последних лет, а также новые проекты по развитию АПК, промышленности, городской среды, туризма, социальной сферы, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Валентина Матвиенко ознакомилась с проектом «Арт-поместье «Новые берега» по социальной адаптации молодых инвалидов, разработанным пензенской благотворительной организацией «Благовест». В Богословке предполагается построить дома, приспособленные для жизни молодых людей с ограниченными возможностями, и организовать для них рабочие места. Также она отметила комплексный подход к заселению территорий в Городе Спутнике, осмотрела проект компании «Дамате», которая находится на первом месте в России по производству мяса индейки.

Кроме того, Валентина Матвиенко высоко оценила работу кластера «Биомед» - компания «МедИнж» является лидером отечественного рынка по производству искусственных клапанов сердца, продукция поставляется в 35 стран мира.

«Это направление является крайне важным для страны. Компания сама разрабатывает и производит высокотехнологичные медицинские изделия, и граждане их получают бесплатно по полису ОМС. Такие производства необходимо поддерживать», - сказала председатель Совета Федерации.

В ходе общения с журналистами губернатор Иван Белозерцев отметил, что главная задача организованной выставки – это продвижение Пензенской области и ее инвестиционного потенциала.

«Выставку посетили члены Совета Федерации, которые представляют различные регионы России. Здесь представители бизнеса. Здесь наши земляки, которые работают сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, других городах. Все они проявили огромный интерес к выставке и в целом к Пензенской области», - подчеркнул глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».