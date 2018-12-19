Вадинские инспекторы организовали план «Перехват», чтобы поймать водителя

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19 декабря 2018, 15:06Происшествия
В Вадинском районе Пензенской области неизвестный сбил пешехода. Полицейские организовали план «Перехват».
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 18 декабря в 18.40 на 18 километре дороги «Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино» неизвестный автомобиль сбил 46-летнего мужчину и уехал. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили.
Чтобы найти виновника ДТП, в Нижнеломовском районе объявили план «Перехват». Всем патрулям ДПС направили информацию о случившемся. Водителя инспекторы нашли в селе Каргалей. Им оказался 31-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2110».
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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