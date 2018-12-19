Вадинские инспекторы организовали план «Перехват», чтобы поймать водителя

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 18 декабря в 18.40 на 18 километре дороги «Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино» неизвестный автомобиль сбил 46-летнего мужчину и уехал. Пострадавшему оказали медицинскую помощь и отпустили.

Чтобы найти виновника ДТП, в Нижнеломовском районе объявили план «Перехват». Всем патрулям ДПС направили информацию о случившемся. Водителя инспекторы нашли в селе Каргалей. Им оказался 31-летний мужчина, который управлял автомобилем «ВАЗ-2110».

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».