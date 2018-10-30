Вадим Муравлев покинул пост начальника управления ЖКХ Пензы

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30 октября 2018, 11:03Общество
В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы вновь кадровые изменения.
Стало известно, что Вадим Муравлев покинул пост начальника городского УЖКХ. По информации, полученной из телефонного справочника на сайте администрации Пензы, исполняющей обязанности начальника в настоящее время является Майя Воронова.
Напомним, в должности начальника УЖКХ Вадим Муравлев находился с 14 августа 2018-го, а до этого он был замглавы администрации Октябрьского района. Предшественником Вадима Муравлева на посту руководителя управления долгое время являлся Андрей Гришин. О своем уходе он сообщил 1 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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