30 октября 2018, 11:03Общество

Вадим Муравлев покинул пост начальника управления ЖКХ Пензы

В управлении жилищно-коммунального хозяйства города Пензы вновь кадровые изменения.

Стало известно, что Вадим Муравлев покинул пост начальника городского УЖКХ. По информации, полученной из телефонного справочника на сайте администрации Пензы, исполняющей обязанности начальника в настоящее время является Майя Воронова.

Напомним, в должности начальника УЖКХ Вадим Муравлев находился с 14 августа 2018-го, а до этого он был замглавы администрации Октябрьского района. Предшественником Вадима Муравлева на посту руководителя управления долгое время являлся Андрей Гришин. О своем уходе он сообщил 1 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/vadim_muravlev_naznachen_nachalnikom_uzhkkh_goroda_penzy

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