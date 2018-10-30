Вадим Муравлев покинул пост начальника управления ЖКХ Пензы

Стало известно, что Вадим Муравлев покинул пост начальника городского УЖКХ. По информации, полученной из телефонного справочника на сайте администрации Пензы, исполняющей обязанности начальника в настоящее время является Майя Воронова.

Напомним, в должности начальника УЖКХ Вадим Муравлев находился с 14 августа 2018-го, а до этого он был замглавы администрации Октябрьского района. Предшественником Вадима Муравлева на посту руководителя управления долгое время являлся Андрей Гришин. О своем уходе он сообщил 1 августа, пишет ИА «Пенза-Пресс».