В Пензенской области увеличат пособие на детей-сирот

С 1 февраля 2019 года в Пензенской области будет увеличен ежемесячный размер денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За соответствующие изменения депутаты регионального Законодательного Собрания проголосовали единогласно.

Большинством голосов в региональном ЗакСобре во втором чтении принят бюджет области на 2019-й. Как и в предыдущие годы, главный финансовый документ региона нацелен на выполнение всех социальных обязательств. Немалый объем средств будет направлен на создание комфортных условий для проживания.

«Бюджет, который мы сегодня принимаем, несет социальную направленность, это более 65%. В ходе подготовки бюджета поступило немало предложений, которые были систематизированы и обобщены», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Прогнозируемый объем доходов в 2019 году составит свыше 55 миллиардов рублей, при этом бюджет останется дефицитным. Планируется проиндексировать суммы всех мер социальной поддержки, действующих на территории области. По 100 миллионов рублей будет выделено на ремонт школ, домов культуры и детских садов. Значительные суммы направят и на развитие системы здравоохранения.

«Начало строительства детской поликлиники в Нижнем Ломове, лабораторно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Пензе, 12 ФАПов в сельской местности, ремонт отдельных центральных районных и областных больниц», - рассказала министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева.

В 2019-м планируется увеличить выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За соответствующие изменения депутаты регионального Законодательного Собрания проголосовали единогласно.

«Увеличение составит от 190 до 400 рублей. Например, на ребенка до трех лет ежемесячная выплата с 1 февраля составит 10 тысяч 550 рублей, от 7 до 11 - 12 тысяч 870 рублей», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Увеличится и размер единовременной денежной компенсации, выплачиваемой выпускникам среднеспециальных учебных заведений, которые входят в категорию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1 февраля 2019 года сумма составит 71 тысячу 200 рублей.