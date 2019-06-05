В Пензе трактор помог загнать белого медведя в вольер

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05 июня 2019, 19:03Общество
В пензенском зоопарке временно закрыта экспозиция белого медведя. В вольере хищника начался ремонт. Идет восстановление чаши бассейна и модернизация гидротехнической конструкции.
Белый мишка скоро будет жить по-новому. В его бассейне усовершенствуют система очистки и станция дозация. Это позволит реже проводить обслуживающие работы и тревожить хищника. Кроме того, вольеру хотят придать более эстетичный вид.
«У нас очень любознательный мишка. Он любит отдирать всякие элементы бассейна: плитку и бордюр немного подкорректировал, поэтому требуется ремонт», - рассказала заведующая научно-просветительским отделом пензенского зоопарка Карина Артамонова.
На свою постоянную жилплощадь Белый, так зовут полярного медведя, пока смотрит через решетку. Хищника временно переселили в перегонный вольер. Чтобы это сделать, пошли на хитрость.
«Он страдает клаустрофобией, поэтому ему трудно перейти во временное помещение. Чтобы загнать его туда, мы используем трактор, он боится его, и сразу убегает в перегонный вольер», - сказала Карина Артамонова.
Пока экспозиция белого медведя не работает. Однако в пензенском зоопарке всегда есть на что посмотреть.
«Познаем с дочкой мир. Ей все интересно: обезьянки, мартышки, птицы. На все реагирует, смеется, потрогать хочет», - рассказала посетительница пензенского зоопарка Татьяна Чечикова.
Работы по модернизации оборудования и ремонту вольера белого медведя продлятся примерно неделю. Точную дату их завершения можно будет узнать через группы зоопарка в социальных сетях.
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