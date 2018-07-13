В пензенском зоопарке состоится праздник, посвященный волкам

В пензенском зоопарке вновь закипит стройка. Улучшения жилищных условий ожидают представители семейства псовых - волки. Сейчас четыре взрослых особи и волчонок ютятся в небольших вольерах. Новый дом будет намного просторнее и, по условиям проживания, приблизится к естественной среде обитания.

Сейчас семейная пара Карри и Карат с детенышем Забивакой живут на территории в 20 квадратных метров. Такие же условия проживания - у двух других волчиц по соседству. Их вольеры были построены к открытию зоопарка - 37 лет назад.

«Жители Пензы обратились с предложением помочь в строительстве вольера, сами вышли на контакт. У нас давно была такая идея, люди поддержали ее, поэтому мы призываем всех горожан, кто неравнодушен, кому нравятся волки, поучаствовать в этом проекте», - сказал директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский.

По проекту новый вольер будет площадью 560 квадратных метров. В нем будут натуральный грунт, высокие тенистые деревья, домики-укрытия, подобные логовам. Для тех, кто будет наблюдать за повадками животных, предусмотрены три смотровые площадки с панорамными стеклами и навесом от дождя и снега. Территория будет огорожена 3D-сеткой, как на вольере с пумой, через которую намного лучше видно животных. Более того, планируется установить аттракцион «Тяги-перетяги с волками». Это канат, один конец которого находится в клетке, другой - за ее территорией.

Вольер будет разделен на две секции. В одной будет жить стая канадских волков, в числе которых - Карат, Карри и Забивака, в другой секции планируется разместить семейство полярных волков. Представительница этого подвида, Инира, пока живет в одиночестве.

«Полярным волкам трудно подобрать пару, потому что редкий вид. И, в частности, в российских зоопарк идет потомство, где все от одной линии - из Чехии, придется приложить массу усилий, чтобы найти подходящего самца», - рассказала ученый секретарь пензенского зоопарка Ольга Гвоздева.

Строительство нового дома для волков планируют начать уже через несколько дней. Он расположится рядом с вольером бизонов - недалеко от входа в зоопарк с улицы Свердлова. Чтобы задуманное претворилось в жизнь, сотрудники учреждения начали сбор средств. Волкам собираются посвятить грандиозный праздник, который пройдет в воскресенье 12 августа (0+).

«В этот день всех ждут увлекательные конкурсы, концертная программа, мастер-классы, викторины и многое другое. Все вырученные средства от продажи билетов и сувенирной продукции пойдут на строительство вольеров», - сказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Марина Кагина.

У центрального входа в зоопарк также расположен яркий куб для пожертвований на новый дом для волков. Поэтому внести свою лепту в строительство вольера уже можно. Ожидается, что на новое место жительства оба семейства волков переедут до ноября 2018 года.