20 июня 2017, 17:38Общество В зоне отдыха на Старой Суре организован спасательный пост В зоне отдыха затона реки Старая Сура в Пензе организован спасательный пост.

Как сообщает пресс-служба мэрии, оказывать пензенцам помощь будут восемь сотрудников муниципальной пожарной части, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим». Главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде», - отметили в городской администрации.

Кроме того, спасатели будут вести профилактическую работу с отдыхающими.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_zone_otdykha_zatona_reki_staraya_sura_organizovan_spasatelnyy_post/