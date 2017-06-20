В зоне отдыха на Старой Суре организован спасательный пост

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20 июня 2017, 17:38Общество
В зоне отдыха затона реки Старая Сура в Пензе организован спасательный пост.
Как сообщает пресс-служба мэрии, оказывать пензенцам помощь будут восемь сотрудников муниципальной пожарной части, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«В настоящее время они проходят обучение по программе «Ведение спасательных работ на воде и оказание первой помощи пострадавшим». Главная задача — предотвращение несчастных случаев на воде», - отметили в городской администрации.
Кроме того, спасатели будут вести профилактическую работу с отдыхающими.
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