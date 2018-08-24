В Золотаревском городище пензенцев ждет квест и другие забавы

Пришедшие на праздник познакомяться с уникальным археологическим памятником и культурой средневекового города, который в VIII – XIII веках находился на месте близ нынешнего поселка Золотаревка.

Гости увидят реконструкции доспехов и вооружения воинов, одежды средневековых жителей, выступления клубов исторической реконструкции и постановку «средневекового театра». У всех желающих будет возможность пострелять из лука, приобрести на память изделия пензенских мастеров, посостязаться в перетягивании каната, закружиться в хороводе и поучаствовать в других народных забавах, сообщает пресс-центр облправительства.

Любителей приключений ждет квест «Легенды и быль Золотаревского городища».

Мероприятие начнется в 10.00, официальное открытие - в 12.00. Фестиваль будет проходить на площадке возле археологического памятника Золотаревское городище около р.п. Золотаревка Пензенского района.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».