04 июля 2017, 19:47Общество На Золотаревском городище надеются раскопать казну древнего государства Золотаревское городище, расположенное в Пензенской области, вновь преподносит сюрпризы. Ежегодно археологи находят здесь уникальные свидетельства прошлого. Год 2017-й не стал исключением. В самом начале экспедиции исследователи наткнулись на человеческие останки. Предполагается, что они принадлежат защитнику крепости. Фрагменты скелета находились в земле почти восемь веков.

Для студентки первого курса историко-филологического факультета ПГУ Ирины Нефедовой каждый день раскопок на Золотаревском городище - это новое открытие. Девушка впервые участвует в экспедиции. Признается, что первую находку запомнит на всю жизнь, даже, несмотря на то, что историческая ценность простого осколка керамического горшка - довольно мала.

«Долгое время мы ничего не находили. Появляется чувство радости, удивление, восторг, что вещи сохранились так долго - 800 лет все-таки», - сказала Ирина Нефедова.



Археологическая экспедиция 2017 года только перешагнула свой экватор, однако она уже признана исследователями очень успешной. Важные находки удалось сделать в первые же дни.

«Мы не успели воткнуть лопату в землю, как сразу же история начала вылезать, как говорится, со всеми ее руками, ногами, и, не побоюсь этого слова, головами. Потому что мы тут же нашли каменное ядро от катапульты, рядом нашли останки человеческого черепа. Причем, что меня удивило, только верхняя его часть, ни нижней челюсти, ни верхней: видно, снесло голову так, что только разлетелась по кусочкам по всему раскопу», - рассказал руководитель археологической экспедиции Геннадий Белорыбкин.



Ученые предполагают, что останки могли принадлежать одному из защитников древней крепости. В частности, погибший мог быть воином княжеской дружины, поскольку смерть настигла его недалеко от места, где возможно располагался княжеский дворец.

«У нас геологи исследовали всю территорию городища и сказали, что в этом месте - какой-то очень крупный, мощный объект. Мы надеемся, что сейчас там казна государева будет лежать, защитники не зря здесь гибли», - поделился Геннадий Белорыбкин.



Части черепа и ноги ученые передадут антропологам для дальнейшего изучения. Однако кое-какие выводы археологи делают и после первого осмотра: «Здесь видно, что швы довольно плотные, это характерно для молодого возраста - 20-30 лет».

Раскопки на месте Золотаревского городища ведутся уже второе десятилетие. Ежегодно здесь проходят практику студенты-первокурсники, здесь же знакомятся с археологией школьники из районов области. Живут в палаточном лагере, сами готовят себе еду и обустраивают быт.

Студент первого курса Вячеслав Ефремов за две с лишним недели в лесу привык к тяготам и лишениям. Молодой человек увлекается исторической реконструкцией и считает, что участие в раскопках - полезный жизненный опыт.



«Первую неделю было очень тяжело, очень хотелось домой, в горячую водичку, в ванну, покушать вкусняшек. Но потом стало уже легче, и ребята тоже говорят, что стало проще», - признался он.



Если позволяет погода, то работы ведут с утра до вечера с перерывом на обед. Экспедиция продлится до 14 июля. После ее завершения все находки перевезут в Пензу, где ученые займутся их детальным изучением.

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