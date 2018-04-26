В Золотаревке «Приора» сбила пешехода

Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 25 апреля в 20.30 пешехода сбил автомобиль «Лада Приора». О его состоянии в ведомстве не уточнили.

Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».