В Золотаревке «Приора» сбила пешехода

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26 апреля 2018, 09:32Происшествия
В поселке Золотаревка Пензенского района произошла авария.
Как отмечает пресс-служба регионального ГУ МЧС, 25 апреля в 20.30 пешехода сбил автомобиль «Лада Приора». О его состоянии в ведомстве не уточнили.
Последствия ДТП устраняли три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту ведется проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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