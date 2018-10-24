В жутком ДТП под Бессоновкой погибла женщина. ВИДЕО

По предварительным данным, на 657 километре трассы М-5 «Урал» в 7.50 столкнулись автомобиль Mitsubishi под управлением 44-летнего водителя и грузовая «ГАЗель», за рулем которой находился мужчина того же возраста.

В результате аварии скончалась 34-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении иномарки. Также с травмами в больницу доставили водителя Mitsubishi, 45-летнего мужчину и 23-летнего парня, которые также были пассажирами легковушки.

Личность еще одной пассажирки иномарки устанавливается, пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».