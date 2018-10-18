В жуткой аварии с фурой в Иссинском районе погибли двое

В Исссинском районе Пензенской области столкнулись большегруз и легковушка. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По данным ведомства, 17 октября в 21.30 на 321 километре дороги «Нижний Новгород-Саратов» столкнулись автомобиль «ВАЗ-21124» под управлением 21-летнего водителя и фура DAF, за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм скончались водитель легковушки и его 21-летняя пассажирка.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».