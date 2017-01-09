09 января 2017, 17:38Общество В журнале «Телесемь» продолжается новогодний фотоконкурс Журнал «Телесемь» поздравляет с Новым годом всех жителей Пензы. Своих самых активных и предприимчивых читателей телегид не оставил без подарков. Участникам праздничного конкурса вручили призы в редакции журнала.

«Телесемь» (12+) радует пензенцев не только интересными публикациями, но и различными акциями. Не подарить преданным читателям призы в честь Нового года телегид просто не мог. Праздничный конкурс еженедельник подготовил вместе со своими друзьями и партнерами. Десятки победителей получили приятные и полезные подарки.

«Очень приятно получать призы. Я - постоянный читатель «Телесемь», уже много лет его читаю и довольно часто принимаю участие в конкурсах, которые публикует журнал. Выигрывала ни один раз. В основном, мы выигрывали с ребенком, несколько раз принимали участие в фотоконкурсе и получали замечательные призы», - рассказала читательница еженедельника «Телесемь» Светлана Суруткина.

В этот раз участникам акции вручили косметические средства, сладости и другие вкусные призы, а юным читателям журнала - игрушки. Выиграть в конкурсе оказалось просто, нужно было лишь поздравить с Новом годом партнеров еженедельника «Телесемь».

«Написала поздравление - коротенький стишок, пригласили на розыгрыш. От магазина «Моя родня» получила приз. К Новому году очень приятно получать призы», - сказала читательница журнала «Телесемь» Марина Пшичкина.

«Наши партнеры решили в ответ сделать подарки тем, кто не пожалел времени, и тем, кто постарался - прислал поделки, открытки, стихи тем партнерам, которые в течение года размещают рекламу у нас в журнале», - рассказала бренд-менеджер журнала «Телесемь» Ольга Теребилкина.

В 2017 году «Телесемь» обещает своим читателям еще больше интересных акций. Первый новогодний конкурс уже идет (0+). В редакцию журнала отправляйте фотографии ваших детей с праздничной елкой. Всех участников фотоконкурса 14 января ждут в Доме молодежи.

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