Пензенский журнал презентуют на книжном фестивале в Москве

Первое издание появилось в декабре 2014 года по инициативе региональной общественной организации краеведов Пензенской области. Главной темой нового номера стали события 1917 года. На 79 страницах журнала представлено 16 статей. Их подготовил большой коллектив авторов - профессора ПГУ, сотрудники литературного и краеведческого музеев, регионального госархива, областной библиотеки имени Лермонтова, а также юные краеведы. Номер поделен на шесть рубрик. Среди самых занимательных материалов - статья «Первые дни после переворота», мастер-класс по проведению экскурсий, а также интервью с пензенцем, потомком рода Рюриковичей.

«Эта благотворительная акция распространяется по школам, библиотекам и любителям-краеведам. К сожалению, хотелось бы увеличить тираж, с 300 до 500 экземпляров хотя бы. Сейчас ведем переговоры с министерством культуры Пензенской области, обещали поддержку», - рассказал главный редактор журнала «Пензенское краеведение» Владимир Первушкин.

Пензенский журнал признан на всероссийском уровне, издание включено в национальную краеведческую периодику. В июне журнал презентуют в Москве на ежегодном книжном фестивале «Красная площадь» (0+).