Пензенцам рассказали, куда обращаться по поводу аварийных деревьев

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06 марта 2018, 19:12Общество
Пензенцы продолжают жаловаться на деревья, которые угрожают здоровью, имуществу и в непогоду вполне могут нанести ощутимый вред. Один из примеров - улица Маркина, там часть упавшего ствола нависла над пешеходной дорожкой.
Проблема ветхих деревьев на улице Маркина - давняя. Поблизости - парковка, следовательно, есть риск материального ущерба и, конечно, физического. Под стволом - пешеходная внутриквартальная дорожка.
В управлении ЖКХ отмечают, что, прежде всего, следует разобраться, кому принадлежит дерево, то есть на чьей земле оно располагается. Именно от этого зависит, в какую службу обращаться, чтобы его опилить. Самый простой вариант - частная собственность, когда проблему можно решить за счет собственников. А вот аварийные деревья вдоль дорог, в скверах и парках, как правило, принадлежат муниципалитету. В этом случае стоит обращаться в городское управление ЖКХ.
«Мы обследуем деревья на основании контракта, если они действительно аварийные, - проведем их снос. По поводу деревьев, находящихся внутри дворов, нужно обращаться в управляющую компанию, если у них возникнут вопросы по законности их спила, они, в свою очередь, могу обратиться к нам, мы проведем расследование и дадим разрешение либо отказ на эти действия», - пояснил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин.
Специалисты предупреждают: главное не впасть в крайность. За самовольную вырубку дерева без соответствующего разрешения предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы. Кстати, санкционированная и организованная опиловка деревьев уже началась, правда пока только возле школ и детских садов.
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