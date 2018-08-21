В жилые дома, школы и больницы Пензы возвращается горячая вода

В Пензе продолжают вести работы по возобновлению подачи горячей воды в жилые дома, больницы, школы и детсады города.

Как сообщает пресс-служба мэрии, по состоянию на 21 августа без горячей воды остаются 281 дом, 14 учреждений дошкольного образования, шесть школ и четыре больницы.

Ведутся устранение утечек и гидравлические испытания. За минувшие сутки подачу горячей воды возобновили в 38 жилых домах, трех детских садах, трех школах и одной больнице.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».