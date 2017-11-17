17 ноября 2017, 12:31Общество В жилом комплексе «Сурская Ривьера» готовится к сдаче новый дом В уникальном жилом комплексе «Сурская Ривьера» в микрорайоне ГПЗ-24 готовят к сдаче новый дом. Федеральный застройщик «РКС Девелопмент» с 10-летней историей всегда сдает свои дома в заявленные срок. Сдача нового строения на улице Антонова, 5В намечена на конец 2017 года.

Пятый небоскреб «Сурской Ривьеры» – центральное строение жилого комплекса. 22 этажа, 219 квартир, приватная территория с современными детскими площадками и безопасной пешеходной зоной, квартиры с готовым ремонтом. От функциональной студии до просторной трехкомнатной квартиры, каждая отвечает всем требованиям комфортного проживания. Квартиры с классическим интерьером и в стиле «Лофт», и с классическими планировками, и в евроформате.

«РКС Девелопмент» - единственный застройщик в Пензе, который предлагает квартиры с готовым ремонтом класса «комфорт». Что входит отделку: ламинат 32-го класса, натяжные матовые потолки, виниловые обои, европейская сантехника, керамическая плитка в санузлах. Квартира полностью готова к переезду - завозите мебель и живете», - пояснила менеджер по продажам ЖК «Сурская ревьера» Ольга Отраднова

Каждая квартира имеет готовое решение по ремонту. Теплые цвета: бежевый и коричневый - делают интерьер приятным и уютным. Красоте не уступает и качество: межкомнатные двери, плитка современного образца в ванной комнате, сантехника. Ремонт выполнен командой профессионалов, с которой компания работает уже более пяти лет. И, конечно, ни с чем не сравнится живописный пейзаж, который жильцы каждый день наблюдают из окон своей квартиры.

«Жилой дом №5, согласно проекту декларации, будет возводиться в декабре 2017 года. Готовность – 99%. Сейчас ведутся окончательные работы по чистовой отделке квартир и в местах общего пользования», - рассказал директор компании ООО «РенКапСтройПенза» Роман Зотов.

Инновационный формат современного жилья в самом сердце природы - жилой комплекс «Сурская Ривьера». «РКС Девелопмент» – счастливые люди живут здесь! Записаться на просмотр квартиры и чашечку кофе можно по телефону: 238-605.

Общество

просмотров 90

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: