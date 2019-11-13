В жестком ДТП в центре Пензы пострадали четверо взрослых и ребенок

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне в центре Пензы.

Сигнал о столкновении на пересечении улиц Володарского и Максима Горького поступил на пульт дежурного в 21:12 во вторник, 12 ноября. Напомним, фотографии с места событийбыли размещены в социальной сети.

Дорогу не поделили автомобили Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и Hyundai ix35 под управлением 30-летнего мужчины.

В результате аварии травмы получили пять человек. В больницу доставлены пассажиры «корейца» - мужчина 1982 года рождения и женщины 1958 и 1962 годов рождения.

Автоледи и находившемуся в ее машине ребенку врачи оказали помощь и отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».