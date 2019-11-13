В жестком ДТП в центре Пензы пострадали четверо взрослых и ребенок

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13 ноября 2019, 16:07Происшествия
В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности жесткого дорожно-транспортного происшествия, которое случилось накануне в центре Пензы.
Сигнал о столкновении на пересечении улиц Володарского и Максима Горького поступил на пульт дежурного в 21:12 во вторник, 12 ноября. Напомним, фотографии с места событийбыли размещены в социальной сети.
Дорогу не поделили автомобили Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и Hyundai ix35 под управлением 30-летнего мужчины.
В результате аварии травмы получили пять человек. В больницу доставлены пассажиры «корейца» - мужчина 1982 года рождения и женщины 1958 и 1962 годов рождения.
Автоледи и находившемуся в ее машине ребенку врачи оказали помощь и отпустили.
«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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